Самолет совершил жесткую посадку близ Аркалыка (видео)

Самолет санавиации, следовавший рейсом Костанай - Аркалык, совершил жесткую посадку в 1,5 км от города Аркалык, вблизи аэропорта, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

На борту воздушного судна находились четыре человека: два пилота и два врача.

Сразу после поступления сигнала о происшествии на место были оперативно направлены пожарные расчеты и отряд спасателей ДЧС Костанайской области, заявили в ведомстве.

"На базе ДЧС региона и в городе Аркалык были развернуты оперативные штабы, а также функционировал номер горячей линии. Благодаря слаженным и оперативным действиям спасателей все находившиеся на борту были быстро обнаружены и доставлены в город Аркалык", - говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших нет.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в ноябре минувшего года вертолет совершил "жесткую посадку" в Актюбинской области. На борту вертолета МИ-8 находились три человека. Один из них погиб, сообщили тогда в МЧС. Двое получили травмы.