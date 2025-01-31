Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Командира перевернувшегося самолета наказали в Костанайской области

Опубликовано:

Самолет Ан-2
Самолет Ан-2. Иллюстративное фото: caa.gov.kz

Суд вынес постановления за нарушение правил выполнения полетов в отношении командира воздушного судна, перевернувшегося в Аркалыке, передает NUR.KZ со ссылкой на Костанайский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в Аркалыкском городском суде рассмотрели дело об административном правонарушении в отношении командира воздушного судна и второго пилота за нарушение правил выполнения полетов, если эти действия по неосторожности повлекли причинение легкого вреда здоровью потерпевшего (ч.1 ст.569 КоАП).

"3 мая 2024 года воздушное судно Ан-2, находясь на взлетно-посадочной полосе аэродрома Аркалыка, при взлете перевернулось на крышу, совершив полный капот", - установил суд.

На борту находились 5 человек, из них 2 пилота, 1 врач, 1 фельдшер и 1 пациент. Жертв не было.

Согласно судебно-медицинской экспертизе, командир воздушного судна и двое граждан получили легкий вред здоровью, у второго пилота и третьего пассажира каких-либо телесных повреждений не обнаружили.

Заключением комиссии по расследованию авиационного происшествия установлено, что авиационное происшествие случилось в результате касания основными колесами шасси о поверхность талых вод при выполнении взлета, что привело к полному капотированию (аварийному опрокидыванию самолета - прим. ред.).

Согласно Закону РК "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации" командир воздушного судна обеспечивает соблюдение правил полетов и эксплуатации воздушного судна независимо от того, осуществляет ли он управление воздушным судном или нет, дисциплину и порядок на воздушном судне, правил поведения на воздушном судне, а также принимает меры по обеспечению безопасности находящихся на борту людей, сохранности воздушного судна, груза и имущества.

"На судебном заседании командир воздушного судна вину признал полностью, раскаялся в содеянном и подтвердил обстоятельства, указанные в протоколе об административном правонарушении", - уточнили в суде.

С учетом личности мужчины, характера и степени общественной опасности совершенного деяния суд назначил административное взыскание в виде штрафа в размере 30 МРП. Принимая во внимание имущественное положение, наличие смягчающих ответственность обстоятельств по делу в виде признания вины и полного раскаяния, отсутствия отягчающих, характер правонарушения суд посчитал возможным сократить размер административного штрафа на 20%, т.е. до 88 608 тенге.

В отношении командира воздушного судна также назначено дополнительное наказание в виде лишения права управления воздушным судном (обслуживание воздушного движения, технического обслуживания воздушного судна) на срок 6 месяцев.

В отношении второго пилота производство по делу по ч.1 ст.569 КоАП прекратили в связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения.

Постановления суда пока не вступили в законную силу.

Напомним, в мае прошлого года самолет Ан-2, принадлежащий авиакомпании "Навигатор", в 16.10 съехал в водоем - на талые воды. На борту судна в этот момент находились 2 члена экипажа и 3 пассажира.

Данное авиационное событие классифицировали как авиационное происшествие.

Добавим, что по ч.1 ст.569 КоАП РК нарушение порядка допуска к выполнению полетов воздушных судов либо правил подготовки и выполнения полетов, если это по неосторожности повлекло причинение легкого вреда здоровью потерпевшего, влечет штраф на физических и должностных лиц в размере 30 МРП (117 960 тенге) с лишением права управления воздушным судном (обслуживание воздушного движения, технического обслуживания воздушного судна) на срок шесть месяцев, на юридических лиц - в размере 50 МРП (196 600 тенге). 

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2216999-komandira-perevernuvshegosya-na-kryshu-samoleta-nakazali-v-kostanayskoy-oblasti/