Командира перевернувшегося самолета наказали в Костанайской области

Суд вынес постановления за нарушение правил выполнения полетов в отношении командира воздушного судна, перевернувшегося в Аркалыке, передает NUR.KZ со ссылкой на Костанайский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в Аркалыкском городском суде рассмотрели дело об административном правонарушении в отношении командира воздушного судна и второго пилота за нарушение правил выполнения полетов, если эти действия по неосторожности повлекли причинение легкого вреда здоровью потерпевшего (ч.1 ст.569 КоАП).

"3 мая 2024 года воздушное судно Ан-2, находясь на взлетно-посадочной полосе аэродрома Аркалыка, при взлете перевернулось на крышу, совершив полный капот", - установил суд.

На борту находились 5 человек, из них 2 пилота, 1 врач, 1 фельдшер и 1 пациент. Жертв не было.

Согласно судебно-медицинской экспертизе, командир воздушного судна и двое граждан получили легкий вред здоровью, у второго пилота и третьего пассажира каких-либо телесных повреждений не обнаружили.

Заключением комиссии по расследованию авиационного происшествия установлено, что авиационное происшествие случилось в результате касания основными колесами шасси о поверхность талых вод при выполнении взлета, что привело к полному капотированию (аварийному опрокидыванию самолета - прим. ред.).

Согласно Закону РК "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации" командир воздушного судна обеспечивает соблюдение правил полетов и эксплуатации воздушного судна независимо от того, осуществляет ли он управление воздушным судном или нет, дисциплину и порядок на воздушном судне, правил поведения на воздушном судне, а также принимает меры по обеспечению безопасности находящихся на борту людей, сохранности воздушного судна, груза и имущества.

"На судебном заседании командир воздушного судна вину признал полностью, раскаялся в содеянном и подтвердил обстоятельства, указанные в протоколе об административном правонарушении", - уточнили в суде.

С учетом личности мужчины, характера и степени общественной опасности совершенного деяния суд назначил административное взыскание в виде штрафа в размере 30 МРП. Принимая во внимание имущественное положение, наличие смягчающих ответственность обстоятельств по делу в виде признания вины и полного раскаяния, отсутствия отягчающих, характер правонарушения суд посчитал возможным сократить размер административного штрафа на 20%, т.е. до 88 608 тенге.

В отношении командира воздушного судна также назначено дополнительное наказание в виде лишения права управления воздушным судном (обслуживание воздушного движения, технического обслуживания воздушного судна) на срок 6 месяцев.

В отношении второго пилота производство по делу по ч.1 ст.569 КоАП прекратили в связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения.

Постановления суда пока не вступили в законную силу.

Напомним, в мае прошлого года самолет Ан-2, принадлежащий авиакомпании "Навигатор", в 16.10 съехал в водоем - на талые воды. На борту судна в этот момент находились 2 члена экипажа и 3 пассажира.

Данное авиационное событие классифицировали как авиационное происшествие.

Добавим, что по ч.1 ст.569 КоАП РК нарушение порядка допуска к выполнению полетов воздушных судов либо правил подготовки и выполнения полетов, если это по неосторожности повлекло причинение легкого вреда здоровью потерпевшего, влечет штраф на физических и должностных лиц в размере 30 МРП (117 960 тенге) с лишением права управления воздушным судном (обслуживание воздушного движения, технического обслуживания воздушного судна) на срок шесть месяцев, на юридических лиц - в размере 50 МРП (196 600 тенге).