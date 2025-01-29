Массовая давка в Индии: во время религиозного фестиваля погибли не менее 30 человек

Не менее 30 человек погибли во время религиозного фестиваля Кумбха Мела в Индии, многие получили серьезные травмы и были госпитализированы, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

По данным телеканала, десятки людей погибли в давке на крупнейшем религиозном фестивале Кумбха Мела в Индии, когда миллионы верующих отправились искупаться в реке во время праздника.

"Исполнительный директор фестиваля сообщил, что ограждение у реки сломалось, когда толпы людей шли к берегу реки, чтобы совершить священное омовение в рамках праздника в индийском городе Праяградж.

Официальный источник в местной больнице сообщил CNN, что они получили 35 тел, и поступают новые, что означает, что число погибших, как ожидается, возрастет. Около 20 человек также получили травмы", - сообщает издание.

При этом, индийская полиция объявила, что около 90 человек были доставлены в больницу на машинах скорой помощи, погибли 30 человек.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди признал гибель людей и в своем обращении выразил соболезнования семьям, потерявших близких.

"Я выражаю искренние соболезнования семьям и молюсь о скорейшем выздоровлении пострадавших", - сказал Моди.

Напомним, в начале этого года слон напал на участников фестиваля в индийском штате Керала, в результате пострадали 17 человек, один из которых в критическом состоянии.

В июле прошлого года более ста человек погибли в давке на религиозном фестивале в Индии. Инцидент произошел после обращения религиозного проповедника Бхоле Бабы к своим последователям.

В мае 2024 года сообщалось, что гигантский рекламный щит обрушился на людей в индийском городе Мумбаи из-за сильного шторма. Погибло по меньшей мере 14 человек.

Также в мае в индийском штате Гуджарат в городе Раджкот вспыхнул пожар в парке развлечений. По меньшей мере погибло 27 человек.