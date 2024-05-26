Почти 30 человек погибли в пожаре в парке развлечений в Индии (видео)
Опубликовано:
Вчера в индийском штате Гуджарат в городе Раджкот вспыхнул пожар в парке развлечений. По меньшей мере погибло 27 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.
Как сообщает издание, ссылаясь на данные полиции, в субботу в парке развлечений города Раджкот на западе Индии вспыхнул сильный пожар. Комиссар полиции Раджу Бхаргава заявил, что пожар взят под контроль и проводится спасательная операция.
По его словам, на данный момент подтверждена смерть 27 человек, в том числе 4 детей в возрасте до 12 лет. При этом он добавил, что обугленные тела затрудняют идентификацию.
Кроме того, индийские правоохранители сообщили, что начали расследование причин пожара и задержали владельца и менеджера парка.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди написал в соцсети X, что он крайне опечален пожаром в Раджкоте.
"Мои мысли со всеми, кто потерял своих близких. Молитвы за пострадавших", – написал он.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2107092-pochti-30-chelovek-pogibli-v-pozhare-v-parke-razvlecheniy-v-indii-video/