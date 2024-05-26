Почти 30 человек погибли в пожаре в парке развлечений в Индии (видео)

Вчера в индийском штате Гуджарат в городе Раджкот вспыхнул пожар в парке развлечений. По меньшей мере погибло 27 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.

Как сообщает издание, ссылаясь на данные полиции, в субботу в парке развлечений города Раджкот на западе Индии вспыхнул сильный пожар. Комиссар полиции Раджу Бхаргава заявил, что пожар взят под контроль и проводится спасательная операция.

По его словам, на данный момент подтверждена смерть 27 человек, в том числе 4 детей в возрасте до 12 лет. При этом он добавил, что обугленные тела затрудняют идентификацию.

Кроме того, индийские правоохранители сообщили, что начали расследование причин пожара и задержали владельца и менеджера парка.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди написал в соцсети X, что он крайне опечален пожаром в Раджкоте.

"Мои мысли со всеми, кто потерял своих близких. Молитвы за пострадавших", – написал он.