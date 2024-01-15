Автомобиль загорелся посреди дороги в Алматы (видео)
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Автомобиль загорелся прямо посреди дороги в Алматы. Кадры с места происшествия распространились в социальных сетях. На место прибыла бригада пожарных, передает NUR.KZ.
Видеоролик с места происшествия появился в Instagram-профиле kris.p.original.
На кадрах – горящая машина, которую тушат прибывшие на место пожарные, а также водитель оказавшейся рядом бетономешалки. В описании к видео говорится, что авто загорелось по улице Саина в Алматы.
Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в городской ДЧС. Там сообщили, что авто загорелось в результате ДТП сегодня на пересечении улиц Саина и Жубанова.
"Произошло горение автомашины марки ВАЗ-2114 на площади 2 кв. м. В 18:14 огонь ликвидировали", – сказали в ДЧС Алматы.
Пострадавших нет.
По информации на сайте "Электронного правительства", при пожаре в автомобиле или общественном транспорте необходимо:
- немедленно сообщить водителю о возгорании;
- остановить машину, выключите двигатель, поставить на тормоз;
- покинуть машину, в общественном транспорте используйте аварийные люки и боковые стекла;
- постараться потушить пожар с помощью огнетушителя, песка или снега до приезда пожарных;
- при возгорании в капоте не открывайте его без огнетушителя в руках (приток кислорода во время открытия усилит пламя);
- отойти подальше от автотранспорта, так как может взорваться топливный бак.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2055628-avtomobil-zagorelsya-posredi-dorogi-v-almaty-video/