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Автомобиль загорелся посреди дороги в Алматы (видео)

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Горящий автомобиль
Горящий автомобиль. Кадр из видео: instagram.com/kris.p.original

Автомобиль загорелся прямо посреди дороги в Алматы. Кадры с места происшествия распространились в социальных сетях. На место прибыла бригада пожарных, передает NUR.KZ.

Видеоролик с места происшествия появился в Instagram-профиле kris.p.original.

На кадрах – горящая машина, которую тушат прибывшие на место пожарные, а также водитель оказавшейся рядом бетономешалки. В описании к видео говорится, что авто загорелось по улице Саина в Алматы.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в городской ДЧС. Там сообщили, что авто загорелось в результате ДТП сегодня на пересечении улиц Саина и Жубанова.

"Произошло горение автомашины марки ВАЗ-2114 на площади 2 кв. м. В 18:14 огонь ликвидировали", – сказали в ДЧС Алматы.

Пострадавших нет.

По информации на сайте "Электронного правительства", при пожаре в автомобиле или общественном транспорте необходимо:

  • немедленно сообщить водителю о возгорании;
  • остановить машину, выключите двигатель, поставить на тормоз;
  • покинуть машину, в общественном транспорте используйте аварийные люки и боковые стекла;
  • постараться потушить пожар с помощью огнетушителя, песка или снега до приезда пожарных;
  • при возгорании в капоте не открывайте его без огнетушителя в руках (приток кислорода во время открытия усилит пламя);
  • отойти подальше от автотранспорта, так как может взорваться топливный бак.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2055628-avtomobil-zagorelsya-posredi-dorogi-v-almaty-video/

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