Автомобиль загорелся посреди дороги в Алматы (видео)

Автомобиль загорелся прямо посреди дороги в Алматы. Кадры с места происшествия распространились в социальных сетях. На место прибыла бригада пожарных, передает NUR.KZ.

Видеоролик с места происшествия появился в Instagram-профиле kris.p.original.

На кадрах – горящая машина, которую тушат прибывшие на место пожарные, а также водитель оказавшейся рядом бетономешалки. В описании к видео говорится, что авто загорелось по улице Саина в Алматы.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в городской ДЧС. Там сообщили, что авто загорелось в результате ДТП сегодня на пересечении улиц Саина и Жубанова.

"Произошло горение автомашины марки ВАЗ-2114 на площади 2 кв. м. В 18:14 огонь ликвидировали", – сказали в ДЧС Алматы.

Пострадавших нет.

По информации на сайте "Электронного правительства", при пожаре в автомобиле или общественном транспорте необходимо: