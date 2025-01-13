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Утечка топлива: в Атырауском НПЗ сделали новое заявление

Опубликовано:

АНПЗ
АНПЗ. Фото: t.me/kmgpress

На Атырауском НПЗ полностью восстановлен дефектный участок подземного трубопровода для перекачки автобензина, утечка топлива устранена, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу завода.

Как сообщается в Telegram-канале завода, ранее, после обнаружения повреждения на линии перекачки компонентов товарного автобензина в резервуарный парк №33, ответственными службами были приняты меры по отключению трубопровода от резервуара.

"Весь объем разлитого нефтепродукта был откачан и направлен на переработку. Дополнительная информация о причинах происшествия и предпринятых мерах будет предоставлена по завершении работы специальной комиссии.

ТОО "АНПЗ" продолжает работать в штатном режиме. Производство и отгрузка основных видов нефтепродуктов осуществляются в соответствии с утвержденным планом Министерства энергетики Республики Казахстан", - говорится в сообщении завода.

Отметим, по информации на сайте предприятия, Атырауский нефтеперерабатывающий завод (ТОО АНПЗ) - один из трех ведущих нефтеперерабатывающих заводов Казахстана. Построен в годы Великой Отечественной войны и введен в эксплуатацию в 1945 году.

Владельцем нефтеперерабатывающего завода является АО "НК "КазМунайГаз" (99%). Проектная мощность переработки составляет 5,5 млн тонн нефти в год.

Напомним, 10 января на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе произошел разлив топлива – из резервуара вытек готовый к продаже бензин.

Дирекция завода тогда заявила, что ситуация под контролем. Течь уже устранили, и, по подсчетам, утекло всего около 30 тонн. На поставках и работе самого АНПЗ это никак не отразилось.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2211177-trubu-rezervuara-npz-prorvalo-v-atyrau-defektnyy-uchastok-polnostyu-vosstanovlen/

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