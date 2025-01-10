Подземную трубу резервуара НПЗ прорвало в Атырау: утекло около 30 тонн бензина (видео)

На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе произошел разлив топлива – из резервуара вытек готовый к продаже бензин, передает сайт телеканала КТК.

Видео с места аварии появилось в соцсетях.

"Вчера вечером, 9-го числа, была авария. Разлив был. Вот до сих пор льется бензин. Вчера машины были вызваны, вакуум. И они откачивали", – рассказал автор ролика.

Как выяснил телеканал, на АНПЗ прорвало подземную трубу одного из резервуаров. Судя по кадрам, бензин растекся на обширную площадь. Любая искра могла привести к неотвратимым последствиям.

Дирекция завода заявила, что ситуация под контролем. Течь уже устранили, и, по подсчетам, утекло всего около 30 тонн. На поставках и работе самого АНПЗ это никак не отразилось.

Сейчас на месте работает специальная комиссия, которая выяснит причины аварии.

"Этот нефтепродукт мы откачали вакуумом и обратно направили в систему для переработки. Так что никаких ущербов по нефтепродукту у нас не было. В данный момент идут восстановительные работы и уборка территории", – заявил и. о. гендиректора по производству ТОО "АНПЗ" Нурлан Есжанов.

Источник: КТК

Отметим, по информации на сайте предприятия, Атырауский нефтеперерабатывающий завод (ТОО АНПЗ) - один из трех ведущих нефтеперерабатывающих заводов Казахстана. Построен в годы Великой Отечественной войны и введен в эксплуатацию в 1945 году.

Владельцем нефтеперерабатывающего завода является АО "НК "КазМунайГаз" (99%). Проектная мощность переработки составляет 5,5 млн тонн нефти в год.