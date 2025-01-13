Lexus чуть не сгорел из-за заискрившейся батареи в Павлодаре

В Павлодаре пожарные произвели демонтаж заискрившейся в автомобиле Lexus высоковольтной батареи и не допустили возгорания машины, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 13 января в 10.45 поступило сообщение о горении автомашины в Павлодаре по проспекту Нурсултана Назарбаева.

"На вызов незамедлительно направлены пожарные, которыми на месте установлено, что в автомобиле Lexus происходит искрение высоковольтной батареи (расположена под задним сиденьем)", - пояснили в ДЧС Павлодарской области.

Благодаря слаженным действиям огнеборцев, которые оперативно произвели демонтаж батареи, не допущено горение автомобиля. Работу пожарные закончили в 11.17.

Ранее стало известно, что в одном из жилых домов на улице Астана в Павлодаре произошел пожар. Прибывшие на место происшествия раньше пожарных сотрудники полиции эвакуировали людей через окно. Они вытащили женщину с ее сыном и пострадавшего мужчину.

А в Карагандинской области пожарные спасли многоэтажный дом от возможного взрыва. Из квартиры вынесли газовый баллон, а сам пожар ликвидировали на площади 10 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал.