"Боимся выходить": нашествие бездомных собак напугало актюбинцев (видео)
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Жители Актобе пожаловались на скопление бездомных собак в районе улицы Геологической. По словам горожан, ситуация становится опасной. В региональном управлении ветеринарии пообещали принять меры, передает NUR.KZ.
Жители города в Instagram-паблике Zello Aktobe пожаловались на большое скопление бездомных собак. По их словам, ситуация становится критической: они боятся выпускать детей на улицу и сами испытывают страх.
"Геологическая, 13. С каждым днем собак все больше и больше становится, звонила участковому, сказал, что до 5 числа у них выходной, только 5 числа будет принята заявка.
Мы боимся детей на улицу выпускать, да и сами выходить боимся. Прошу, примите меры", - поделилась жительница района.
ГУ "Управление ветеринарии Актюбинской области" отреагировало на публикацию, заявив, что на указанный адрес были направлены специалисты.
"Уважаемый автор публикации. По указанному адресу были направлены специалисты службы отлова", - пояснили в ведомстве.
Ранее уже сообщалось, что жители Актобе обеспокоены стаями бродячих собак, которые бегают по улицам и создают угрозу безопасности. Управление ветеринарии пообещало отреагировать на ситуацию.
Жители города Косшы также ранее пожаловались на стаи бродячих собак, которые, по их словам, пугают детей. В акимате прокомментировали ситуацию.
А в Алматинской области свора бездомных собак напала на баранов, когда пастух выгнал их на выпас. Незадолго до этого собаки напали и на ребенка.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2208183-boimsya-vyhodit-nashestvie-bezdomnyh-sobak-napugalo-aktyubincev-video/