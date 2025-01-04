Новая школа загорелась в Таразе (видео)
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В Таразе загорелось трехэтажное здание нефункционирующей новой школы. Названа предварительная причина пожара, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в Таразе загорелось трехэтажное здание нефункционирующей новой школы, расположенной в 15 микрорайоне.
На момент прибытия пожарных расчетов из первого этажа шел густой дым. Во время возгорания в здании строителями проводились ремонтные работы. Они самостоятельно эвакуировались.
Силами МЧС пожар ликвидирован на площади 80 кв.м. Пострадавших нет.
"Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводов", - отметили в МЧС.
Напомним, ранее в Шымкенте загорелась кровля школы во время уроков первой смены. В момент ЧП в здании находилось около 700 учеников. Учителя вовремя заметили дым и поспешили вывести школьников на улицу. К счастью, никто не пострадал. Но выгорело больше половины площади кровли - почти 300 квадратных метров. Причиной произошедшего могло стать короткое замыкание.
Также пожар случился в одной из школ Жанаозена. Никто не пострадал. К возгоранию опять же привело короткое замыкание электропроводки.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2207958-novaya-shkola-zagorelas-v-taraze-video/