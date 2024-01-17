Пожар произошел в одной из школ Жанаозена: момент возгорания попал на видео

Сегодня, 17 января, утром в одной из школ Жанаозена случился пожар - в социальных сетях появилось видео, на кадрах которого запечатлен момент возгорания, пишет Lada.

Инцидент случился в 08:15 на втором этаже общеобразовательной школы № 19 имени Абая Кунанбаева, уточнили в ДЧС региона.

Как оказалось, к возгоранию привело короткое замыкание электропроводки.

Пострадавших нет. На месте было задействовано пять единиц техники и 25 сотрудников службы пожаротушения, добавили в ДЧС.

На опубликованных кадрах видно, как после нескольких ярких вспышек начинается возгорание. Также на видео показаны ученики школы, которых эвакуировали из здания.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.