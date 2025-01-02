Землетрясение произошло в 353 километрах от Алматы

Землетрясение произошло в Китае - в 353 км от Алматы. Его магнитуда составила 4,8, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный центр сейсмонаблюдений МЧС РК.

Как сообщает Наццентр сейсмонаблюдений МЧС РК, 2 января в 09:40 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение.

Очаг землетрясения располагается на территории Китая в 353 км на северо-восток от Алматы.

Сведений об ощутимости на территории Казахстана нет.

По данным центра данных Института геофизических исследований, магнитуда составила 4,8. Энергетический класс - 10.9. Глубина - 12 километров.

В МЧС рекомендуют заранее продумать 10 простых шагов при землетрясении:

Сохраняйте спокойствие, не паникуйте. Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков. Отойдите от мебели, окна, люстры. Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен. Покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков). Отключите воду, газ, электричество. Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее). Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев. Будьте готовы к повторным толчкам. Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.