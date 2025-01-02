Землетрясение произошло в 353 километрах от Алматы
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Землетрясение произошло в Китае - в 353 км от Алматы. Его магнитуда составила 4,8, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный центр сейсмонаблюдений МЧС РК.
Как сообщает Наццентр сейсмонаблюдений МЧС РК, 2 января в 09:40 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение.
Очаг землетрясения располагается на территории Китая в 353 км на северо-восток от Алматы.
Сведений об ощутимости на территории Казахстана нет.
По данным центра данных Института геофизических исследований, магнитуда составила 4,8. Энергетический класс - 10.9. Глубина - 12 километров.
В МЧС рекомендуют заранее продумать 10 простых шагов при землетрясении:
- Сохраняйте спокойствие, не паникуйте.
- Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков.
- Отойдите от мебели, окна, люстры.
- Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен.
- Покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков).
- Отключите воду, газ, электричество.
- Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее).
- Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев.
- Будьте готовы к повторным толчкам.
- Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2207526-zemletryasenie-proizoshlo-v-353-kilometrah-ot-almaty/