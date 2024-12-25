Подачу тепла в дома Аксу уменьшили из-за аварии

Сегодня в Аксу на период ремонтно-восстановительных работ снизились параметры подачи теплоснабжения в дома, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Как сообщается в официальном аккаунте акимата в Instagram, в 07.00 25 декабря в связи западением запорной арматуры сетевых насосов №5 и №6 на котельной РОК-2 АЗФ АО "ТНК "Казхром" данные сетевые насосы были остановлены для проведения ремонтно-восстановительных работ.

При этом снизились параметры подачи тепла на сетях теплоснабжения города Аксу. На месте побывал аким Павлодарской области Асаин Байханов.

По состоянию на 09.30 утра ремонтные работы по запавшим задвижкам уже завершили, ведется восстановление параметров теплосети.

"Ориентировочное время восстановления параметров теплоснабжения - 2-3 часа", - уточнили в акимате Аксу.

Ранее в Караганде "КамАЗ", груженный троллейбусом, снес теплотрассу, из-за чего прекратилась подача тепла в частные дома города. Специалисты демонтировали старую трубу и установили новую.

А жители села Доскей в Карагандинской области уже третью зиму жалуются на холод в квартирах. Температура в некоторых помещениях, по словам людей, не выше +16 градусов, несмотря на модернизацию котельной. Власти пообещали решить проблему.