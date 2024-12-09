Водопроводная авария произошла в Караганде

Улицы Караганды временно останутся без воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение отключат для устранения утечки, передает NUR.KZ со ссылкой на "Қарағанды Су".

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, 9 декабря 2024 года будет временно прекращена подача воды на нескольких улицах города.

В частности, без воды некоторое время будут дома, расположенные по ул. Затаевича, д.15-77а, Керамическая, 5-82а, Рыбная, 1-58, пер. Хоровой, 1-20, Кондитерская, 1-58, Ключевая, 36-60, Кирпичная, 14.

"Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении компании.

Напомним, 2 декабря в Караганде по ряду улиц также отключали подачу воды для устранения утечки на водопроводе. Отключение затронуло несколько районов города.

15 ноября в городе также отключали подачу воды по ряду адресов для устранения утечки на водопроводе.