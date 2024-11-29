Горящую баню тушили в Костанайской области (видео)
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Пожар случился минувшей ночью в одном из сел Костанайской области - загорелась кровля бани. ЧП обошлось без пострадавших, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в Telegram-канале ведомства, пожар произошел на улице Абая в селе Октябрьское.
"Силами МЧС пожар оперативно ликвидирован на малой площади.
Пострадавших нет, причина устанавливается", - проинформировали в министерстве.
Спасатели вновь призвали казахстанцев соблюдать правила пожарной безопасности.
Напомним, ранее в Алматы случился крупный пожар - загорелся мебельный цех. Полыхающее здание сняли на видео очевидцы.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2194053-goryashchuyu-banyu-tushili-v-kostanayskoy-oblasti-video/