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Горящую баню тушили в Костанайской области (видео)

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Пожарный на месте ЧП
Пожарный на месте ЧП. Иллюстративное фото: t.me/qr_tjm

Пожар случился минувшей ночью в одном из сел Костанайской области - загорелась кровля бани. ЧП обошлось без пострадавших, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале ведомства, пожар произошел на улице Абая в селе Октябрьское.

"Силами МЧС пожар оперативно ликвидирован на малой площади.

Пострадавших нет, причина устанавливается", - проинформировали в министерстве.

Спасатели вновь призвали казахстанцев соблюдать правила пожарной безопасности.

Напомним, ранее в Алматы случился крупный пожар - загорелся мебельный цех. Полыхающее здание сняли на видео очевидцы.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2194053-goryashchuyu-banyu-tushili-v-kostanayskoy-oblasti-video/

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