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"Нас выбросило на улицу": пострадавшая при взрыве в Алматинской области рассказала подробности ЧП

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Мужчина лежит в больнице
Больница. Иллюстративное фото: Witthaya Prasongsin/Getty Images

Накануне в селе Байсерке Алматинской области при взрыве газа пострадали мать и сын. Очевидцы и сама пострадавшая рассказали подробности ЧП, передает сайт телеканала КТК.

Ударной волной уничтожило сразу три комнаты одного дома. Сначала выбило окна и двери. Затем начался пожар. Полностью сгорели крыша, мебель и техника.

ЧП случилось в жилом доме барачного типа, который разделен на три части. Одну из комнат снимала 44-летняя женщина вместе со своим 23-летним сыном. В момент взрыва оба находились внутри.

Как рассказала пострадавшая, они почувствовали едкий запах и решили проветрить помещение. В тот момент прогремел взрыв. По словам Жанар Мамбетовой, их буквально выбросило ударной волной.

"Ближе к обеду приехали сотрудники газовой компании. И сын, и я после ночной смены уснули. Газ не включали. Потом мой сын проснулся и почувствовал едкий запах. Мы открыли входную дверь. Тогда случился взрыв. Нас выбросило на улицу. Мне сейчас больно разговаривать", - поделилась женщина.

Мать и сын получили ожоги 25% тела. Женщину госпитализировали в отделение травматологии. Ее жизни ничто не угрожает. А вот пострадавший парень в тяжелом состоянии находится в реанимации.

"Женщина: состояние средней степени тяжести, термический ожог пламенем лица, шеи и левого предплечья. У парня 25-30% термоингаляционные травмы. Состояние: из шока выходит. Проводятся противошоковые мероприятия. Инфузионная терапия. Динамика состояния с улучшением", - рассказали журналистам в больнице.

По словам владельцев дома, весной они купили этот трехквартирный дом барачного типа. Начали ремонт и сдавали одну комнату семье. Супружеская пара утверждает, что они встали в очередь на подключение к природному газу еще в августе. Голубое топливо провели накануне. Но уже через час что-то пошло не так.

"Мне позвонили соседи. Сказали, что дом горит. Что произошел взрыв. До этого мы встали на очередь по природному газу. Мы в августе дали заявку. Взрыв произошел из-за утечки природного газа.

Я не знаю. Может, халатное отношение. Потому что в половине третьего они запустили газ в трубы. Час где-то прошел - и произошел взрыв. В то время, когда они открыли дверь, произошел взрыв", - рассказал владелец дома Меркарим Оракбаев.

Выгорели 50 квадратных метров. Пожарные эвакуировали людей, потушили пламя и вынесли газовый баллон.

В ДЧС Алматинской области заявляют, взрыв произошел из-за неисправности газового оборудования.

Владельцы дома и пострадавшая квартирантка виновными себя не считают. Они пытаются выяснить, насколько правильно подключили газ сотрудники компании. Свою позицию люди намерены отстаивать в суде.

Источник: КТК

Что делать при взрыве и пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

  • закройте рот и нос любой тканью, лучше - влажной;
  • уходите от огня;
  • не пользуйтесь лифтом;
  • не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
  • не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав 101, или в службу спасения, набрав 112. Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2194040-nas-vybrosilo-na-ulicu-postradavshaya-pri-vzryve-v-almatinskoy-oblasti-rasskazala-podrobnosti-chp/

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