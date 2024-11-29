"Нас выбросило на улицу": пострадавшая при взрыве в Алматинской области рассказала подробности ЧП

Накануне в селе Байсерке Алматинской области при взрыве газа пострадали мать и сын. Очевидцы и сама пострадавшая рассказали подробности ЧП, передает сайт телеканала КТК.

Ударной волной уничтожило сразу три комнаты одного дома. Сначала выбило окна и двери. Затем начался пожар. Полностью сгорели крыша, мебель и техника.

ЧП случилось в жилом доме барачного типа, который разделен на три части. Одну из комнат снимала 44-летняя женщина вместе со своим 23-летним сыном. В момент взрыва оба находились внутри.

Как рассказала пострадавшая, они почувствовали едкий запах и решили проветрить помещение. В тот момент прогремел взрыв. По словам Жанар Мамбетовой, их буквально выбросило ударной волной.

"Ближе к обеду приехали сотрудники газовой компании. И сын, и я после ночной смены уснули. Газ не включали. Потом мой сын проснулся и почувствовал едкий запах. Мы открыли входную дверь. Тогда случился взрыв. Нас выбросило на улицу. Мне сейчас больно разговаривать", - поделилась женщина.

Мать и сын получили ожоги 25% тела. Женщину госпитализировали в отделение травматологии. Ее жизни ничто не угрожает. А вот пострадавший парень в тяжелом состоянии находится в реанимации.

"Женщина: состояние средней степени тяжести, термический ожог пламенем лица, шеи и левого предплечья. У парня 25-30% термоингаляционные травмы. Состояние: из шока выходит. Проводятся противошоковые мероприятия. Инфузионная терапия. Динамика состояния с улучшением", - рассказали журналистам в больнице.

По словам владельцев дома, весной они купили этот трехквартирный дом барачного типа. Начали ремонт и сдавали одну комнату семье. Супружеская пара утверждает, что они встали в очередь на подключение к природному газу еще в августе. Голубое топливо провели накануне. Но уже через час что-то пошло не так.

"Мне позвонили соседи. Сказали, что дом горит. Что произошел взрыв. До этого мы встали на очередь по природному газу. Мы в августе дали заявку. Взрыв произошел из-за утечки природного газа.

Я не знаю. Может, халатное отношение. Потому что в половине третьего они запустили газ в трубы. Час где-то прошел - и произошел взрыв. В то время, когда они открыли дверь, произошел взрыв", - рассказал владелец дома Меркарим Оракбаев.

Выгорели 50 квадратных метров. Пожарные эвакуировали людей, потушили пламя и вынесли газовый баллон.

В ДЧС Алматинской области заявляют, взрыв произошел из-за неисправности газового оборудования.

Владельцы дома и пострадавшая квартирантка виновными себя не считают. Они пытаются выяснить, насколько правильно подключили газ сотрудники компании. Свою позицию люди намерены отстаивать в суде.

Источник: КТК

Что делать при взрыве и пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше - влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав 101, или в службу спасения, набрав 112. Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.