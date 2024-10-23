400 рулонов сена загорелись в Актобе
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В Актобе ликвидировали возгорание 400 рулонов сена на территории крестьянского хозяйства. Пожар потушен на площади 200 кв.м., передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в районе Алматы города Актобе на территории одного из крестьянских хозяйств произошло возгорание 400 рулонов сена. Пожар ликвидирован на площади 200 кв.м.
Пострадавших в результате произошедшего нет. Причина устанавливается.
В МЧС напомнили, что сено необходимо хранить в наиболее удаленных местах от жилых домов и хозяйственных построек.
Ранее сообщалось, что в Актобе по улице Бокенбай батыра в подъезде девятиэтажного дома на втором и третьем этажах в электрощитовой произошло возгорание электропроводов. В итоге силами МЧС по лестничному маршу и с помощью трехколенной лестницы из задымленной зоны спасли и эвакуировали 21 человека, из них двое детей.
Помимо этого, накануне на улице Богенбай батыра произошло возгорание легкового автомобиля. Силами спасателей горящий автомобиль потушен за 8 минут с момента поступления вызова.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2177711-400-rulonov-sena-zagorelis-v-aktobe/