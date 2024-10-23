Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

400 рулонов сена загорелись в Актобе

Опубликовано:

Пожар в Актюбинской области
Пожар в Актюбинской области. Фото: t.me/qr_tjm

В Актобе ликвидировали возгорание 400 рулонов сена на территории крестьянского хозяйства. Пожар потушен на площади 200 кв.м., передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в районе Алматы города Актобе на территории одного из крестьянских хозяйств произошло возгорание 400 рулонов сена. Пожар ликвидирован на площади 200 кв.м.

Пострадавших в результате произошедшего нет. Причина устанавливается.

В МЧС напомнили, что сено необходимо хранить в наиболее удаленных местах от жилых домов и хозяйственных построек.

Ранее сообщалось, что в Актобе по улице Бокенбай батыра в подъезде девятиэтажного дома на втором и третьем этажах в электрощитовой произошло возгорание электропроводов. В итоге силами МЧС по лестничному маршу и с помощью трехколенной лестницы из задымленной зоны спасли и эвакуировали 21 человека, из них двое детей.

Помимо этого, накануне на улице Богенбай батыра произошло возгорание легкового автомобиля. Силами спасателей горящий автомобиль потушен за 8 минут с момента поступления вызова.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2177711-400-rulonov-sena-zagorelis-v-aktobe/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie