400 рулонов сена загорелись в Актобе

В Актобе ликвидировали возгорание 400 рулонов сена на территории крестьянского хозяйства. Пожар потушен на площади 200 кв.м., передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в районе Алматы города Актобе на территории одного из крестьянских хозяйств произошло возгорание 400 рулонов сена. Пожар ликвидирован на площади 200 кв.м.

Пострадавших в результате произошедшего нет. Причина устанавливается.

В МЧС напомнили, что сено необходимо хранить в наиболее удаленных местах от жилых домов и хозяйственных построек.

Ранее сообщалось, что в Актобе по улице Бокенбай батыра в подъезде девятиэтажного дома на втором и третьем этажах в электрощитовой произошло возгорание электропроводов. В итоге силами МЧС по лестничному маршу и с помощью трехколенной лестницы из задымленной зоны спасли и эвакуировали 21 человека, из них двое детей.

Помимо этого, накануне на улице Богенбай батыра произошло возгорание легкового автомобиля. Силами спасателей горящий автомобиль потушен за 8 минут с момента поступления вызова.