Курсанты пострадали от взрыва во время учений в Шымкенте

Курсанты пострадали от взрыва гранаты во время плановых учебных мероприятий в Шымкенте. Молодых людей госпитализировали, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Информация о том, что курсанты пострадали в результате взрыва гранаты, появилась в Telegram-канале "Письма президенту".

В департаменте полиции Шымкента сообщили, что инцидент произошел во время проведения плановых учебных мероприятий.

"Проводится проверка по установлению всех обстоятельств произошедшего. В настоящее время двое курсантов проходят лечение в медицинском учреждении, их состояние стабильное", - гласит ответ.