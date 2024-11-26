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Курсанты пострадали от взрыва во время учений в Шымкенте

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Пациент и капельница
Пациент в палате. Иллюстративное фото: Simpleimages/Getty Images

Курсанты пострадали от взрыва гранаты во время плановых учебных мероприятий в Шымкенте. Молодых людей госпитализировали, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Информация о том, что курсанты пострадали в результате взрыва гранаты, появилась в Telegram-канале "Письма президенту".

В департаменте полиции Шымкента сообщили, что инцидент произошел во время проведения плановых учебных мероприятий.

"Проводится проверка по установлению всех обстоятельств произошедшего. В настоящее время двое курсантов проходят лечение в медицинском учреждении, их состояние стабильное", - гласит ответ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2192798-kursanty-postradali-ot-vzryva-vo-vremya-ucheniy-v-shymkente/

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