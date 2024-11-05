Сигарета стала причиной пожара и эвакуации в многоквартирном доме в Кокшетау (видео)
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Пожар произошел в многоквартирном доме в Кокшетау из-за непотушенной сигареты - пришлось эвакуировать 10 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как оказалось, между 4 и 5 этажами одного из многоквартирных жилых домов города на лестничной клетке произошло загорание дивана.
Дым быстро заполнил подъезд, и ситуация стала угрожающей, а причиной стала сигарета, которую не потушили.
Пожарные прибыли на место и эвакуировали 10 человек - никто не пострадал.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2182997-sigareta-stala-prichinoy-pozhara-i-evakuacii-v-mnogokvartirnom-dome-v-kokshetau-video/