Сигарета стала причиной пожара и эвакуации в многоквартирном доме в Кокшетау (видео)

Пожар произошел в многоквартирном доме в Кокшетау из-за непотушенной сигареты - пришлось эвакуировать 10 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как оказалось, между 4 и 5 этажами одного из многоквартирных жилых домов города на лестничной клетке произошло загорание дивана.

Дым быстро заполнил подъезд, и ситуация стала угрожающей, а причиной стала сигарета, которую не потушили.

Пожарные прибыли на место и эвакуировали 10 человек - никто не пострадал.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.