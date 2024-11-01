100 тюков сена вспыхнули в Карагандинской области (видео)

В поселке Карабас Абайского района Карагандинской области произошло возгорание 100 тюков сена на территории частного жилого дома. Пожарные оперативно ликвидировали огонь, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, пожар произошел на территории частного жилого дома, где загорелись 100 тюков сена. Во время тушения огнеборцы параллельно проводили проливку соседних территорий, чтобы предотвратить дальнейшее распространение огня.

В ведомстве добавили, что пожар был успешно ликвидирован, пострадавших нет.

МЧС напоминает, что тушить сено самостоятельно может быть опасно, особенно при сильном ветре, высоком пламени или недостаточном количестве людей.

Ранее сообщалось, что в районе Алматы города Актобе на территории одного из крестьянских хозяйств произошло возгорание 400 рулонов сена. Пожар ликвидирован на площади 200 кв.м. Пострадавших в результате произошедшего нет.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.