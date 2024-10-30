15 тонн семечек тлели в мельничном комплексе в Павлодаре

В Павлодаре тушили пожар на территории мельничного комплекса, где несколько тонн подсолнуха начали тлеть в зерносушилке, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, сообщение о горении зерносушилки на территории мельничного комплекса "Аслан" поступило 29 октября. Сотрудники службы пожаротушения незамедлительно выехали на объект.

"По прибытии было обнаружено тление подсолнуха в зерносушилке, ориентировочно 15 тонн. Силами пожарных тление было ликвидировано", - отметили в ДЧС Павлодарской области.

На месте работали 5 единиц техники и 18 сотрудников.

"Сушильное оборудование необходимо использовать только по прямому назначению, производить очистку во избежание образования взрывоопасных пылевоздушных смесей и появления источников зажигания", - напомнили в ведомстве.

Ранее в Караганде на территории мукомольного комплекса произошел пожар. Горела деревянная обрешетка кровли на площади 150 кв. м. Жертв удалось избежать.

Летом в одном из мельничных комплексов Караганды произошло загорание зерновых отложений в бункере с переходом огня на здание мукомольного цеха. Пожар ликвидировали на площади 52 кв. м. Пострадавших не было.