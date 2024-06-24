Мельничный комплекс загорелся в Караганде (видео)
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Пожар произошел в мельничном комплексе в Караганде. Огнеборцам удалось ликвидировать пожар, жертв и пострадавших нет, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
"Сегодня в одном из мельничных комплексов Караганды произошло загорание зерновых отложений в бункере, с переходом огня на здание мукомольного цеха. Силами МЧС пожар ликвидирован на площади 52 квадратных метров. Пострадавших нет", — отмечается в сообщении пресс-службы МЧС в Telegram-канале.
Причина пожара устанавливается.
Ранее в жилом комплексе в Астане произошел пожар - с 2 по 27 этажи горела наружная обшивка и утеплитель здания. Были эвакуированы люди. С огнем боролись десятки пожарных. Спустя несколько часов пожар ликвидировали. Предварительными причинами возгорания в МЧС назвали работы с огнем либо малокалорийные источники огня.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2123163-melnichnyy-kompleks-zagorelsya-v-karagande-video/