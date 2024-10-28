Игрушечная машинка самовоспламенилась в квартире в Карагандинской области (видео)

В поселке Актас загорелась детская машинка на радиоуправлении, что привело к небольшому пожару и повреждению мебели. В ЧС Сарани рассказали о возможных причинах, передает ekaraganda.kz.

Выходной день, который мог закончиться большой бедой, обошелся, к счастью, лишь испугом и убытками на ремонт. В субботу, 26 октября, в 14.01 в поселке Актас по улице Ленинградская произошло горение мебели на площади 0,1 кв. м.

Причиной пожара стало самовозгорание игрушечной машинки на радиоуправлении. В этот момент в квартире никого не было, устройство не использовалось и находилось в выключенном состоянии. По счастливой случайности огонь не успел распространиться - машинка потухла прежде, чем пламя нанесло серьезный ущерб.

В пресс-службе отдела по ЧС Сарани отметили, что игрушечная машинка не была подключена к зарядке. Но, тем не менее, причин, по которым могло произойти самовозгорание, несколько.

Во-первых, это перегрев аккумулятора. Литий-ионные или никель-металл-гидридные батареи могут перегреваться из-за длительной эксплуатации без перерыва или из-за дефектов охлаждения. Это может привести к термическому возгоранию.

Во-вторых, может произойти короткое замыкание. Повреждение проводов или контактов внутри машинки, например, из-за ударов или заводского брака, может вызвать короткое замыкание, которое становится источником возгорания.

Причиной может стать и некачественный или поврежденный аккумулятор. Если батарея имеет дефект или повреждение, например, после падения или неправильного хранения, ее элементы могут выйти из строя, вызывая перегрев и воспламенение.

Такое может произойти из-за перезарядки аккумулятора. При слишком длительном нахождении на зарядке, особенно если используется несовместимое или некачественное зарядное устройство, аккумулятор может перегреться, что создает риск возгорания.

Необходимо не нарушать условия эксплуатации. Использование машинки в условиях высокой температуры или под прямыми солнечными лучами может привести к перегреву ее компонентов, что повышает вероятность возгорания.

Имеет место быть производственный брак. Заводской дефект в аккумуляторе или электросистеме машинки может стать причиной нестабильной работы, перегрева и последующего возгорания.

"Все эти причины подчеркивают важность соблюдения правил эксплуатации, постоянной бдительности, регулярного осмотра аккумуляторов и правильного хранения радиоуправляемых игрушек. Будьте внимательны!" - обратились к жителям в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в поселке Нура Карагандинской области сгорел гараж, в котором находились автомобиль и техника. В результате происшествия целиком сгорели автомобиль Volkswagen Caravelle и мини-погрузчик. В ДЧС отметили, что жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. В ликвидации участвовали четыре человека личного состава и одна единица техники.

Помимо этого, 1 октября в Караганде в районе имени Казыбек би на тупиковых железнодорожных путях загорелись восемь деревянных шпал, а также сухая трава, камыш и мусор, охватившие общую площадь в два гектара. Благодаря оперативным действиям спасателей возгорание было полностью ликвидировано.