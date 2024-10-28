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Казахстанских школьников экстренно возвращают из России

Опубликовано:

Школьники
Дети. Иллюстративное фото: davit85 / Getty Images

Школьников экстренно возвращают домой в Атыраускую область из пансионата "Геолог Казахстана", расположенного в Ставропольском крае Российской Федерации, передает AtyrauPress.kz.

В лечебный пансионат "Геолог Казахстана", расположенный в Ставропольском крае, из Атырау 26 октября выехали 174 ребенка. Они должны были отдыхать там до 4 ноября.

Позже в Сети появилось видео из пансионата с насекомыми, ползающими по кроватям и мебели. Как выяснилось, после нескольких дождливых дней древесные жуки поднялись в воздух и проникли в корпус №6. Сейчас в зданиях проводится дезинфекция.

"Управлением образования организованы работы по безопасному возвращению детей. С ними будут 18 сопровождающих, ответственных за их безопасность", - сообщили в акимате Атырауской области.

Ранее в Актобе полсотни учеников не смогли добраться до школы из-за плохой дороги. Автобус с детьми увяз в грязи и не мог сдвинуться с места. Дело в том, что в селе нет ни одной асфальтированной дороги.

А в Экибастузе местный житель попытался пройти в школу, чем переполошил сотрудников учебного заведения. Он был нетрезв, но навредить кому-либо из учеников не смог. Мужчину задержали.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2179614-kazahstanskih-shkolnikov-ekstrenno-vozvrashchayut-iz-rossii/

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