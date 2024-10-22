Автобус увяз в грязи: ученики не смогли добраться до школы в Актобе

Полсотни школьников в Актобе пропустили уроки из-за плохой дороги - автобус с учениками увяз в грязи и не мог сдвинуться с места, передает сайт телеканала КТК.

Жители села Шилисай заявили, что не пустят детей на занятия пока дороги в ауле хотя бы засыплют щебнем.

Отмечается, что малыши давно могли бы ходить в собственное учебное заведение. Но уже семь лет школу, рассчитанную на 1200 учащихся, никак не введут в эксплуатацию, поэтому им приходится ездить на автобусе.

Однако на днях автобус с 50 школьниками застрял в грязи.

"Автобус вчера буксовал, три часа его вытаскивали. Люди собрались, местные жители, толкали его вместе с директором школы. Как это так?! Сейчас уехали дети в школу. Вот сюда автобус приехал. Он приехал передом и задом выезжает", - рассказал местный житель Амангельды Имашев.

После дождя все улицы в Шилисае превратились в жижу, и на следующий день школьники не смогли дойти до остановки.

Отмечается, что в ауле, где проживает около 300 человек, нет ни одной асфальтированной дороги. А еще два года назад здесь все перекопали для проведения газа и воды.

Однако работы затянулись, в том числе еще и потому, что некоторые участки, где должны были прокладывать трубы, оказались в частных владениях.

"Во время дождя застрял тут. Дети сидели внутри. Сам весь промок, в грязи по колено бегал туда-сюда. Хорошо, местные жители помогли. На тракторе меня вытащили из грязи", рассказал водитель автобуса Сержан Даулетов.

По информации телеканала в 2017 году в селе взялись за строительство школы на 1200 учеников, однако на тот момент количество детей школьного возраста в селе составляло всего 80 человек.

Чиновники все же посчитали, что население стремительно вырастет, однако все планы рухнули.

Количество детей школьного возраста увеличилось до 101, а школа превратилась в долгострой.

Уже семь лет ее не могут ввести в эксплуатацию - теперь ее обещают открыть после Нового года, однако родители оказались не слишком рады такой новости.

Они считают, что учебное заведение не готово принимать детей.

"Говорят, скоро эта школа уже откроется. Но посмотрите, здесь еще столько работы. Кроме того, там, где уже сделано, все рушится. Вот после вчерашних дождей с крыши потекло. А с потолка все обваливается. Зачем вообще нужно было такую огромную школу строить для маленького аула? Надо ее теперь снести и построить компактную", - считает местная жительница Динара Бакытжанова.

Власти успокаивают местных жителей.

"В настоящее время в ауле прокладывают водопровод. Как только эти работы завершатся, мы начнем асфальтирование центральной улицы. Пока же сделали расчеты маршрута, по которому ездит школьный автобус. И на этот отрезок – около 400 метров - постелем щебень, чтобы дети могли без проблем добираться на занятия", - заявил аким Алматинского района Актобе Асланбек Шуиншалиев.

Тем не менее местные жители грозят оставить детей дома до тех пор, пока чиновники не обеспечат им нормальные дороги. Также сельчане намерены пойти к акиму области.

Источник: КТК