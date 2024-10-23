Несколько балконов загорелись в многоэтажке в Аксу

Пожар ликвидировали в многоквартирном доме в городе Аксу Павлодарской области. Там загорелись несколько балконов, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в Аксу на улице Ауэзова на четвертом и пятом этажах многоквартирного жилого дома произошло горение четырех балконов.

"Благодаря умелым и оперативным действиям пожарных удалось предотвратить распространение пожара в квартиры. Пострадавших нет", - отметили в МЧС.

Пожар ликвидировали на общей площади 15 кв.м. Причина устанавливается.

Ранее пожарные Карагандинской области ликвидировали два возгорания в жилых домах. Всего было эвакуировано 20 человек, в том числе детей. В одном из домов в подвальном помещении горел мусор.

А в Алматы черный дым около акимата напугал горожан. В Бостандыкском районе города загорелась трансформаторная подстанция на улице Желтоксан, которую обесточили и тушили воздушно-механической пеной.