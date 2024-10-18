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ЧП произошло на шахте в Карагандинской области: три человека пострадали

Опубликовано:

Шахтер
Шахтер. Иллюстративное фото: Juan Jose Napuri / Getty Images

Несчастный случай произошел на шахте "Саранская" в Карагандинской области. Расследовать ЧП будет специальная комиссия, передает NUR.KZ со ссылкой на Минтруда.

Как сообщается на сайте Министерства труда и соцзащиты РК, ЧП произошло еще 14 октября а шахте "Саранская", принадлежащей Qarmet.

"В ходе работ на нижнем сопряжении лавы 41К-7В при переносе металлического профиля крепления с верхних секций отслоился кусок горной массы, который травмировал троих работников: горнорабочего очистного забоя Д. С. 1988 года рождения, горного мастера А. Г. 1989 года рождения и машиниста горно-выемочных машин А. Р. 1983 года рождения", – говорится в сообщении.

В результате несчастного случая работники предприятия получили различные травмы. Им была оказана первая медицинская помощь после чего пострадавших доставили в областной центр травматологии.

После осмотра врачами двоих рабочих отпустили домой, а третьего – поместили в реанимацию, где он находится и сейчас.

"Для расследования несчастного случая Департаментом Комитета государственной инспекции труда по Карагандинской области создается комиссия. Обстоятельства и причины несчастного случая будут установлены в ходе расследования", – заключили в ведомстве.

Напомним, в конце августа стало известно, что на Иртышской шахте в Восточно-Казахстанской области погибли четыре человека. По предварительной информации, они отравились газом. Один человек попал в больницу.

Позже в Минтруда сообщили, что была создана комиссия по проведению специального расследования произошедшего. Также в ведомстве опубликовали список погибших.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2176134-chp-proizoshlo-na-shahte-v-karagandinskoy-oblasti-tri-cheloveka-postradali/

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