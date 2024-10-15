Общежитие загорелось в Астане: есть пострадавшие (видео)

В Астане в районе Байконур сегодня ранним утром загорелось общежитие. Из здания спасли нескольких человек, есть пострадавшие. Пожар ликвидировали, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Сегодня рано утром в одном из общежитии района Байконур по ул. Тараз произошло возгорание комнат и кровли здания, сообщается в Telegram-канале МЧС.

По прибытию пожарных подразделений происходило открытое горение кровли и комнат на 4 этаже. При помощи трехколенной лестницы с 3-го этажа спасены 6 человек.

По предварительным данным, еще 5 человек отравились продуктами горения, их передали сотрудникам "скорой".

Тушение пожара осложнялось тем, что на месте происшествия проезды были заставлены автомобилями. Пожар ликвидирован на площади 850 кв. м. Причина пожара устанавливается.