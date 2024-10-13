Более 600 тонн сена охватило сильным огнем в ВКО (видео)
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2000 тюков с сотнями тонн складированного сена загорелись в селе Восточно-Казахстанской области. Пожарные справились с огнем. Пострадавших нет, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
В селе Мукашы Зайсанского района загорелись 2000 тюков общим весом более 600 тонн, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Пожар удалось локализовать, не допустив его дальнейшего распространения на более значительные территории. Жертв и пострадавших нет.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2173576-bolee-600-tonn-sena-ohvatilo-silnym-ognem-v-vko-video/
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