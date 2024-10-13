Более 600 тонн сена охватило сильным огнем в ВКО (видео)

2000 тюков с сотнями тонн складированного сена загорелись в селе Восточно-Казахстанской области. Пожарные справились с огнем. Пострадавших нет, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

В селе Мукашы Зайсанского района загорелись 2000 тюков общим весом более 600 тонн, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Пожар удалось локализовать, не допустив его дальнейшего распространения на более значительные территории. Жертв и пострадавших нет.