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Более 600 тонн сена охватило сильным огнем в ВКО (видео)

Опубликовано:

Горящее сено
Горящее сено. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

2000 тюков с сотнями тонн складированного сена загорелись в селе Восточно-Казахстанской области. Пожарные справились с огнем. Пострадавших нет, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

В селе Мукашы Зайсанского района загорелись 2000 тюков общим весом более 600 тонн, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Пожар удалось локализовать, не допустив его дальнейшего распространения на более значительные территории. Жертв и пострадавших нет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2173576-bolee-600-tonn-sena-ohvatilo-silnym-ognem-v-vko-video/

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