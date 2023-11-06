Игравшие со спичками дети случайно подожгли 82 тонны сена в области Абай

Дети, игравшие со спичками, случайно подожгли 82 тонны сена в селе области Абай. Теперь их родителей хотят обязать выплатить весь ущерб, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщила пресс-служба МВД, двое детей, игравшие со спичками, случайно подожгли 82 тонны сена в области Абай. Инцидент произошел в селе Аксуатского района, сено принадлежало местному жителю.

"Полицейские установили, что сено подожгли двое детей. Играя во дворе одного из домов, учащиеся местной школы решили поиграть со спичками и случайно подожгли сено", – говорится в новостном Telegram-канале министерства.

Таким образом, ущерб, который был нанесен детьми, составил 4 млн тенге – деньги должны будут выплатить их законные представители.

В МВД напомнили, что если в результате безнадзорности детей произошел пожар с причинением ущерба, ответственность в установленном порядке несут родители.

Досудебное расследование по статье 202 УК РК продолжается.

Добавим, согласно данной статье Уголовного кодекса, умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества наказывается: