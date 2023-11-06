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Игравшие со спичками дети случайно подожгли 82 тонны сена в области Абай

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Выжженное сено в области Абай
Выжженное сено в области Абай. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Дети, игравшие со спичками, случайно подожгли 82 тонны сена в селе области Абай. Теперь их родителей хотят обязать выплатить весь ущерб, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщила пресс-служба МВД, двое детей, игравшие со спичками, случайно подожгли 82 тонны сена в области Абай. Инцидент произошел в селе Аксуатского района, сено принадлежало местному жителю.

"Полицейские установили, что сено подожгли двое детей. Играя во дворе одного из домов, учащиеся местной школы решили поиграть со спичками и случайно подожгли сено", – говорится в новостном Telegram-канале министерства.

Таким образом, ущерб, который был нанесен детьми, составил 4 млн тенге – деньги должны будут выплатить их законные представители.

В МВД напомнили, что если в результате безнадзорности детей произошел пожар с причинением ущерба, ответственность в установленном порядке несут родители.

Досудебное расследование по статье 202 УК РК продолжается.

Добавим, согласно данной статье Уголовного кодекса, умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества наказывается:

  • исправительными работами или штрафом до 7 тыс. МРП (24,1 млн тенге);
  • либо ограничением свободы до 7 лет;
  • либо лишением свободы до 10 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2044358-igravshie-so-spichkami-deti-sluchayno-podozhgli-82-tonny-sena-v-oblasti-abay/

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