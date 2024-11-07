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Ветер сносил крыши со школ, больницы и мечети в Павлодарской области

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Сорванная с дома крыша
Сорванная с дома крыша. Фото: instagram.com/pavlodar_tjd

В Павлодарской области сильный ветер с порывами до 28 м/с привел к повреждению крыш и отключению электроэнергии в ряде районов, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, в Павлодарской области зафиксировали 15 случаев повреждения кровли в результате сильного ветра, из них в областном центре - два случая.

В Экибастузе и его сельской зоне зарегистрировали четыре инцидента. Частично поврежденной оказалась кровля многоквартирного дома в поселке Шидерты на площади 30 кв.м. В том же населенном пункте обнаружили повреждение крыши средней общеобразовательной школы площадью 5 кв.м.

Также была повреждена кровля котельной школы им. К. Сатпаева в поселке Шикылдак на площади 40 кв.м.

В Аксу и его сельской зоне также зафиксировали четыре инцидента. В Аксу из-за шквального ветра пострадала кровля детско-юношеской спортивной школы №2 на площади 160 кв.м, трансформаторная подстанция на площади 26 кв.м, а также фасад многоквартирного дома на площади 80 кв.м. В селе Калкаман из-за сильного ветра была повреждена облицовка фасада трехэтажного жилого дома.

В Актогайском районе ветер повредил кровлю здания Актогайской районной больницы на площади 130 кв.м.

В Баянаульском районе произошло четыре инцидента. Так, в селе Аксан из-за порывистого ветра скоростью свыше 28 м/с была повреждена кровля здания средней школы им. Д. Рахметова на площади 14 кв.м.

В селе Узунбулак пострадало здание сельского акимата, а в селе Кундыколь повреждена крыша здания мечети.

В ведомстве добавили, что в Актогайском, Баянаульском, Майском, Иртышском, Щербактинском, Успенском районах, районе Акуллы и городе Аксу произошло 28 случаев отключения электроэнергии.

Напомним, сегодня из-за сильного ветра и неблагоприятных погодных условий в Павлодаре школьники будут учиться онлайн. В школах города занятия проходят в дистанционном формате.

Также главные часы Павлодара на Привокзальной площади не выдержали порывов ветра и сломались. В городском акимате заверили, что подрядной организацией будет произведена замена часов на новые.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2169447-veter-snosil-kryshi-so-shkol-bolnicy-i-mecheti-v-pavlodarskoy-oblasti/

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