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Число жертв урагана "Хелен" в США превысило 80

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Последствия урагана "Хэлен"
Последствия урагана "Хэлен". Фото: x.com/Trend_War_Newss

В четверг штат Флорида оказался под воздействием урагана "Хелен". Далее ураган двинулся вглубь страны: к этому дню известно о как минимум 87 погибших, передает NUR.KZ.

На сайте The Washington Post сообщается, что множество людей в Северной Каролине оказались изолированными без водопровода, электричества, сотовой связи и интернета.

Мощный шторм вызвал проливные ливни, что привело к катастрофическому наводнению, которое размыло дороги, повредило системы водоснабжения и электроснабжения, оставило под водой целые кварталы и унесло десятки жизней от Флориды до южных Аппалачей.

По меньшей мере 87 человек погибли в шести штатах. В Северной Каролине погибло по меньшей мере 30 человек. Южная Каролина сообщила по меньшей мере о 25 смертях; Джорджия - о 17 смертях; Флорида - об 11; Теннесси - о 2; и Вирджиния - о 2.

Сотни людей считаются пропавшими без вести. Округ Банкомб в Северной Каролине обрабатывает сотни сообщений от людей, ищущих близких, сказала управляющая округом Эврил Пиндер. Ранее чиновники говорили, что их было более 1000. То же происходит в других округах. Например, в Теннесси более 150 человек числятся пропавшими без вести.

По данным федеральных чиновников, в Северной Каролине остаются закрытыми более 300 дорог. Энергоснабжение в пострадавших штатах медленно восстанавливается. По состоянию на день воскресенья ​​в Северной Каролине без электричества осталось более 480 000 человек. В Южной Каролине более 800 000 человек по-прежнему лишены электричества.

Начальник пожарной охраны Энтони Пенланд сообщил, что за пределами Эшвилла в Суоннаноа основная часть города "полностью опустошена". Также сообщается, что часть шоссе 70, проходящего через Суоннаноа, "исчезла".

Были развернуты поисково-спасательные бригады, но добраться до пострадавших районов сложно. В местах, куда бригады смогли попасть, мало что осталось в целости.

"У нас есть целые кварталы, которых больше нет", - сказал Пенланд.

Доступ к критически важным ресурсам, включая воду и еду, также продолжает оставаться ограниченным на большей части округа Банкомб. Чиновники округа работают над созданием пунктов распределения еды и воды и переброской ресурсов в пострадавшие районы по воздуху.

Новостные каналы и пользователи Сети размещают видео с последствиями разрушений.

Напомним, в пятницу мы писали о начале разгула стихии в США. Без электричества из-за урагана остались более миллиона человек, уровень штормового нагона побил 100-летний рекорд, жителей Флориды, отказавшихся эвакуироваться, призвали написать свое имя на теле перманентным маркером для последующего опознания.

Ранее в мае на США также обрушился сильнейший ураган. 14 взрослых и четверо детей погибли в четырех штатах Америки. Из-за погодных условий под угрозой находились около 109 млн человек. В штате Айова торнадо в те дни нанес серьезный ущерб городу Гринфилд.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2167548-uragan-v-ssha-unes-zhizni-bolee-80-chelovek/

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