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Взрыв в кафе в Астане: стали известны новые подробности

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Пожарные тушат пожар
Место ЧП. Кадр из видео: МЧС РК

Новые подробности о взрыве в одном из кафе Астаны рассказали в полиции. Как оказалось, стражи порядка стали очевидцами ЧП, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Взрыв газового баллона прогремел в столичном кафе в субботу, 29 сентября.

Как сообщается в Telegram-канале Министерства внутренних дел РК, очевидцами происшествия стали сотрудники управления специализированной службы охраны МВД РК. Полицейские Диас Абитбек, Нуржан Искаков и Бакытжан Рахат немедленно бросились на помощь пострадавшим. Они вызвали пожарных и скорую помощь, а также начали эвакуацию граждан из горящего здания.

"Люди выходили на улицу, но некоторые оставались внутри. Я помогал им успеть выбраться, а затем проверил, никого ли не осталось. К счастью, там никого не оказалось.

Через три минуты на место прибыли пожарные, и мы предупредили их о наличии четырех газовых баллонов в помещении", — рассказал Диас Абитбек.

В МВД подчеркивают, что, несмотря на опасность, с которой им пришлось столкнуться, сотрудники полиции проявили профессионализм и отвагу.

"Их действия позволили избежать более серьезных последствий и обеспечить безопасность граждан", – заключили в МВД.

Напомним, в субботу, 28 сентября, в Астане в Алматинском районе по улице Акыртас произошел взрыв газового баллона в пристроенном к двухэтажному жилому дому кафе с последующим разрушением и горением. ️Площадь обрушения составила около 60 кв.м.

Силами МЧС на безопасное место вынесено четыре газовых бытовых баллона объемом 50 литров.

В результате ЧП пострадали шесть человек. Четверо человек поступили в больницу с термическими ожогами лица и тела, ожоговым шоком разных степеней. Двое из них получили отравление угарными продуктами горения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2167366-vzryv-v-kafe-v-astane-stali-izvestny-novye-podrobnosti/

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