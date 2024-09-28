Взрыв произошел в одном из кафе в Астане (видео)

Газовый баллон взорвался в одном из кафе в Алматинском районе Астаны - пострадали шесть человек, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

В Астане в Алматинском районе по улице Акыртас произошел взрыв газового баллона в пристроенном к двухэтажному жилому дому кафе, с последующим разрушением и горением.

️Площадь обрушения составила около 60 кв.м., площадь пожара - 15 кв.м.

Пожар ликвидирован.

Шесть человек переданы бригаде скорой медицинской помощи.

Силами МЧС на безопасное место вынесено четыре газовых бытовых баллона объемом 50 литров. На месте сотрудниками МЧС проводятся работы по разбору завалов.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.