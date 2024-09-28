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Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве в кафе в Астане

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Машина скорой помощи
Машина скорой помощи. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Шесть человек пострадали в результате взрыва газового баллона в одном из кафе в Астане - стало известно об их состоянии, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу УОЗ столицы.

Как сообщили в ведомстве, 28 сентября вследствие взрыва газового баллона пострадали шесть сотрудников кафе. Бригадой скорой медицинской помощи шестеро мужчин были доставлены в Многопрофильную городскую больницу №1 и осмотрены профильными специалистами.

"Четверо поступили с термическими ожогами лица и тела, ожоговым шоком разных степеней. Двое из них получили отравление угарными продуктами горения. Все четверо госпитализированы в центр политравмы, эндопротезирования и комбустологии МГБ №1", - сообщили в УОЗ.

Двое пострадавших поступили с термическим ожогами 3 и 5%.

Были даны соответствующие рекомендации и направлены на амбулаторное лечение.

Напомним, сегодня в Астане в Алматинском районе по улице Акыртас произошел взрыв газового баллона в пристроенном к двухэтажному жилому дому кафе, с последующим разрушением и горением. ️Площадь обрушения составила около 60 кв.м.

Силами МЧС на безопасное место вынесено четыре газовых бытовых баллона объемом 50 литров.

Спасатели разбирают завалы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2167152-stalo-izvestno-o-sostoyanii-postradavshih-pri-vzryve-v-kafe-v-astane/

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