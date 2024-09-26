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Тандырная горела в Астане (видео)

Опубликовано:

Пожарная машина
Пожарная машина. Фото: t.me/qr_tjm

В Астане случился пожар в пристройке к двухэтажному кафе, в которой располагалась тандырная, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В эти минуты столичные спасатели тушат возгорание в тандырной пристроенной к двухэтажному зданию кафе по проспекту Жумабаева района Алматы.

Обстоятельства инцидента уточняются.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2166079-tandyrnaya-gorela-v-astane-video/

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