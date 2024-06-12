Многометровый "фонтан" из канализационного люка засняли жители Астаны

Канализационный люк прорвало в Астане по одной из улиц. Очевидцы поделились кадрами многометрового "фонтана". В "Астана-Теплотранзите" прокомментировали произошедшее.

В Астане по улице Богенбая прорвало канализационный люк. Соответствующее видео появилось в Instagram-профиле Astanovka98.

В пресс-службе столичного Теплотранзита прокомментировали инцидент.

"12 июня в ходе проведения обязательных гидравлических испытаний по улице Богенбай Батыра, 24/2, Сарыаркинского района выявлен порыв на теплосети. Ремонтная бригада АО "Астана-Теплотранзит" незамедлительно выехала на место. В данное время участок отключен и выведен на ремонт", - говорится в ответе.

Жителям принесли извинения за временные неудобства.

В мае в Алматы на одном из перекрестков прорвало трубу. Одну из улиц перекрыли из-за случившегося. В марте в этом же городе произошел прорыв частной теплотрассы. На подачу отопления и воды это не повлияло.

Добавим, по информации на официальном сайте, АО "Астана-Теплотранзит" в основном занимается передачей и распределением тепловой энергии. Главной задачей деятельности АО является бесперебойное и качественное обеспечение всех потребителей города тепловой энергией.