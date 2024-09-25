Вспыхнул пожар: спасатели предотвратили взрыв в кафе в Темиртау (видео)
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В Темиртау огнеборцы ликвидировали пожар в кафе на улице Абая, благодаря их оперативным действиям удалось предотвратить распространение огня, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства, в кафе произошло возгорание кровли. Пожарные расчеты оперативно прибыли на место и ликвидировали огонь на малой площади.
Силами ДЧС на безопасное место были вынесены два газовых баллона объемом по 50 литров.
"В результате происшествия никто не пострадал. Причина пожара устанавливается", - отметили в МЧС.
Ранее сообщалось, что в Караганде в квартире на четвертом этаже девятиэтажного дома на улице Ермекова произошел пожар. В результате оперативных действий сил ДЧС было спасено 17 человек. Прибывшая на место происшествия медицинская бригада оказала экстренную помощь ребенку 2011 года.
А в конце августа в пункте взимания платы на трассе Астана-Темиртау загорелась грузовая "ГАЗель". Видео с места происшествия появилось в Сети. К счастью, пострадавших не было. Возгорание удалось потушить в кратчайшие сроки.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2165631-vspyhnul-pozhar-spasateli-predotvratili-vzryv-v-kafe-v-temirtau-video/
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