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Грузовик загорелся на пункте взимания платы на трассе Астана-Темиртау

Опубликовано:

Автомобиль загорелся
Пожар. Кадр из видео: t.me/qazavtojol

На пункте взимания платы на трассе Астана-Темиртау загорелась грузовая "ГАЗель" - кадры с места событий опубликовал "КазАвтоЖол", передает NUR.KZ.

Инцидент произошел сегодня, 27 августа 2024 года, утром, около 10:40, на пункте взимания платы Жибек-Жолы платного участка трассы Астана-Темиртау.

Внезапно загорелся автомобиль марки "ГАЗель".

На опубликованных кадрах видно, что огонь вспыхнул под капотом машины в момент, когда автомобиль подъехал к шлагбауму - также повалил черный дым. На помощь бросились сотрудники "КазАвтоЖол".

К счастью, пострадавших нет. Возгорание удалось потушить в кратчайшие сроки, сообщили в компании.

"Этот инцидент подчеркивает важность внимательного отношения к техническому состоянию автомобиля. Неисправности могут привести к трагическим последствиям, особенно на дороге", - отметили в "КазАвтоЖол".

На опубликованных кадрах видно, что после ликвидации возгорания пострадавший от огня автомобиль оттолкали от пункта взимания платы.

Ранее в МЧС рассказывали, что делать, если автомобиль загорелся во время движения:

  • не паникуйте;
  • остановитесь и заглушите двигатель автомобиля;
  • нужно выйти из машины и высадить пассажиров,
  • удостоверившись, что они отошли на безопасное расстояние (не менее 10 метров);
  • позвоните по номеру 112;
  • если возгорание небольшое и пока происходит в стадии тления - попытайтесь потушить огонь самостоятельно, используя огнетушитель;
  • если пожар начался в салоне, не открывайте окна и двери без необходимости. От недостатка кислорода пламя может затухнуть и перейти в стадию тления.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2153979-gruzovik-zagorelsya-na-punkte-vzimaniya-platy-na-trasse-astana-temirtau/

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