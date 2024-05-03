Мужчина едва не сгорел в спа-салоне в Караганде

Минувшей ночью в Караганде случился серьезный пожар в здании спа-салона. Прибывшие пожарные спасли мужчину, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

О произошедшем сообщается в официальном Telegram-канале Министерства по ЧС РК.

По данным ведомства, пожар случился в районе имени Казыбек би в отдельно стоящем двухэтажном здании, в котором располагается спа-салон. В этот момент в салоне находился 67-летний мужчина. Его спасали прибывшие на место огнеборцы.

Общая площадь возгорания - 10 квадратных метров.

Причина пожара сейчас устанавливается.