Мужчина едва не сгорел в спа-салоне в Караганде
Опубликовано:
Минувшей ночью в Караганде случился серьезный пожар в здании спа-салона. Прибывшие пожарные спасли мужчину, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
О произошедшем сообщается в официальном Telegram-канале Министерства по ЧС РК.
По данным ведомства, пожар случился в районе имени Казыбек би в отдельно стоящем двухэтажном здании, в котором располагается спа-салон. В этот момент в салоне находился 67-летний мужчина. Его спасали прибывшие на место огнеборцы.
Общая площадь возгорания - 10 квадратных метров.
Причина пожара сейчас устанавливается.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2095064-muzhchina-edva-ne-sgorel-v-spa-salone-v-karagande/