ЧС местного масштаба хотят объявить в селе под Алматы

В селе Отеген батыр в Илийской районе Алматинской области хотят объявить ЧС местного масштаба. Соответствущий проект решения опубликован на сайте "Открытые НПА", передает NUR.KZ.

"В связи с прорывом канализационных и водопроводных труб и из-за подъема грунтовых вод под зданием 1, расположенного по улице З.Батталханова, Илийский район, сельского округа Отеген батыр, села Отеген батыр, объявить чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного масштаба", - отмечается в проекте решения.

Руководить ликвидацией чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба будет, согласно документу, заместитель акима Илийского района Аскар Курмангалиев.

Документ опубликован накануне и его публичное обсуждение продлится до 16:30 28 августа.

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе акимата Илийского района сообщили, что в результате подъема грунтовых вод, приведшего к прорыву канализационной трубы и водопровода, возникли перебои в водоснабжении и приостановление работы канализационной сети.

"Указанные обстоятельства негативно отражаются на повседневной жизни жителей близлежащих жилых домов и функционировании административных зданий. В связи с данным происшествием было проведено комиссионное обследование для оценки последствий и определения необходимых мер по устранению возникших проблем.

Будет проведено полное техническое обследование здания специализированными организациями геологии и гидрогеологии. На основании полученных заключений и рекомендаций специализированной организации будут определены дальнейшие действия в отношении указанного здания", - отмечается в комментарии акимата.

Ранее сообщалось, что ЧС могут объявить из-за нашествия каракуртов в Павлодарской области.

Режим ЧС в начале лета планировалось объявить и на западе Казахстана - в селе Атамекен Таскалинского района. 6 июня в селе Атамекен был сильный ветер, из-за чего сорвало крышу школьного спортзала. Для того, чтобы ускорить ремонт спортзала, аким предложил ввести режим ЧС.

Согласно информации на официальном сайте МЧС, чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, пожара, вредного воздействия опасных производственных факторов, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, вред здоровью людей или окружающей среде, значительный материальный ущерб и нарушение условий жизнедеятельности людей.