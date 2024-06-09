Режим ЧС планируют объявить на западе Казахстана

На публичное обсуждение вынесен проект решения об объявлении режима ЧС в Таскалинском районе ЗКО, передает NUR.KZ со ссылкой на портал "Открытые НПА".

Согласно проекту документа, предлагается объявить чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба на территории села Атамекен Таскалинского района.

Руководителем по ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера будет назначен замакима Таскалинского района Рауан Рахметуллин. Ему поручается провести соответствующие мероприятия.

В пояснительной записке указано, что для ликвидации ЧС потребуются дополнительные финансовые траты из областного бюджета.

В районном акимате Tengrinews.kz пояснили, что 6 июня в селе Атамекен был сильный ветер, из-за чего сорвало крышу школьного спортзала. Для того, чтобы ускорить ремонт спортзала, аким предложил ввести режим ЧС.

Напомним, накануне сообщалось, что в Актобе ветром сорвало часть кровли с крыши складского здания – обломки упали на машину, в которой находились мужчина и подросток. Их вызволили спасатели.

Как не пострадать при сильном ветре?

Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий.

Следует учитывать, что при ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах.

При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Потому важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра.

Так, находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;

держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.

Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами