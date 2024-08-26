Эксперты объяснили массовую гибель птиц в Павлодарской области

Специалисты сделали заключение по массовой гибели птиц в Баянаульском районе Павлодарской области - они исключили птичий грипп, передает "Павлодар-онлайн".

Как выяснилось, в начале августа на берегу озера Косшалкар погибли не 150, а 500 особей. В основном это дикие красные утки, но есть и лебеди. Ветеринары предположили, что птицы погибли из-за отравления ядовитыми растениями или из-за качества воды в озере. Чтобы исключить инфекции, образцы отправили на экспертизу в Астану.

23 августа эксперты дали заключение, что птицы погибли не из-за птичьего гриппа или болезни Ньюкасла.

"6 августа на территории озера Косшалкар Куркелинского сельского округа Баянаульского района зафиксирован падеж дикой водоплавающей птицы. Ветеринарными специалистами совместно с РГУ "Баянаульский государственный национальный природный парк" осуществлен выезд на место для проведения эпизоотического обследования", - рассказали в управлении ветеринарии.

Сотрудники РГП "Национальный референтный центр по ветеринарии" осуществили отбор патологического материала от пяти голов дикой птицы для исключения заболеваний "Высокопатогенный грипп птиц", "Болезнь Ньюкасла".

"Согласно протоколу испытаний от 23 августа 2024 года получен отрицательный результат по вышеуказанным заболеваниям", - сообщили в управлении ветеринарии.

Ветеринары продолжают вести наблюдения за ближайшими водоемами. В управлении утверждают, что новых случаев гибели птиц не зафиксировано. А домашнюю птицу, принадлежащую жителям сельского округа, планово вакцинировали против болезни Ньюкасла. Это примерно 1400 особей.

Что именно стало причиной массовой гибели диких птиц, пока неизвестно. Чтобы это выяснить, специалисты областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира взяли пробы почвы, воды и растительности на территории озера Косшалкар для дальнейшего исследования.

Напомним, ранее сообщалось о погибших 150 диких птицах, обнаруженных у озера Косшалкар в Баянаульском районе. На место выехали ветеринары и взяли биоматериал для исследования, при этом туши пернатых сразу уничтожили.

И.о. руководителя управления ветеринарии Павлодарской области Асылтас Тлеубаев тогда же высказал предположение, что причиной смерти птиц может быть интоксикация от непресной воды, так как ранее озеро Косшалкар делилось на пресное и непресное, а сейчас они соединились.