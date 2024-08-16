150 диких красных уток погибли у озера в Павлодарской области

150 диких птиц обнаружили у озера Қосшалқар в Баянаульском районе. На место выехали ветеринары и взяли биоматериал для исследования, при этом погибших пернатых сразу уничтожили, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ветеринаров, у озера были найдены 150 туш огарей. Ближайший к водоему населенный пункт - село имени Жумата Шанина. Людей уже предупредили, чтобы наблюдали за поведением домашних птиц и избегали контакта с дикими пернатыми.

"Точный диагноз скажет экспертиза. В данный момент есть предположения у ветеринаров: озеро Қосшалқар делилось на пресное и непресное. На сегодняшний день они соединились.

Может быть интоксикация от непресной воды, а также в этом году очень хорошая влага по всей области и, может быть, разные фитояды появились, и отравление от этого тоже может быть", - сообщил и.о. руководителя управления ветеринарии Павлодарской области Асылтас Тлеубаев.

В ведомстве отметили, что визуально признаков птичьего гриппа не установлено. В случае обнаружения у погибших огарей инфекционного заболевания приступят к прививанию всех домашних птиц в радиусе 50 километров от озера Қосшалқар.

По информации Барсакельмесского ГПЗ, птица огарь населяет практически всю территорию Казахстана за исключением самого севера, где проходит северная граница гнездового ареала этого вида. Появление этих птиц является индикатор обводненности территории.

Огарь по размеру может достигать полутора килограммов, размах крыльев - до 135 см. По цвету - рыжая утка со светлой головой. У самца желто-оранжевая голова отделена от кирпично-красного тела узким черным кольцом, у самки кольцо отсутствует. В полете хорошо заметны белые плечи.