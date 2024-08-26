Тело мужчины нашли на месте пожара в области Абай
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В ночь на понедельник, 26 августа, в селе Бородулиха в области Абай случился пожар в частном доме. На месте пожара спасатели обнаружили тело мужчины, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в Telegram-канале Министерства по ЧС, пожар возник в частном доме, а позже огонь перекинулся на хозяйственную постройку и легковой автомобиль.
Общая площадь составила 400 квадратных метров.
"В ходе тушения пожара было обнаружено тело владельца дома 1990 года рождения", - добавили в министерстве.
Спасатели в очередной раз призвали казахстанцев строго соблюдать правила пожарной безопасности.
Что делать при пожаре?
На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:
- закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
- уходите от огня;
- не пользуйтесь лифтом;
- не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2153146-telo-muzhchiny-nashli-na-meste-pozhara-v-oblasti-abay/