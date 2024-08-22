Автомобиль сгорел в Акмолинской области (видео)
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Легковой автомобиль загорелся в Акмолинской области - спасатели показали, как тушили пожар, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
Инцидент произошел минувшим вечером в Целиноградском районе.
"Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев пожар в легковой машине ликвидирован полностью", - говорится в сообщении.
Как подчеркнули в МЧС, пострадавших нет.
Также в МЧС рассказали, что делать, если автомобиль загорелся во время движения:
- не паникуйте;
- остановитесь и заглушите двигатель автомобиля;
- нужно выйти из машины и высадить пассажиров,
- удостоверившись, что они отошли на безопасное расстояние (не менее 10 метров);
- позвоните по номеру 112;
- если возгорание небольшое и пока происходит в стадии тления - попытайтесь потушить огонь самостоятельно, используя огнетушитель;
- если пожар начался в салоне, не открывайте окна и двери без необходимости. От недостатка кислорода пламя может затухнуть и перейти в стадию тления.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2151799-avtomobil-sgorel-v-akmolinskoy-oblasti-video/