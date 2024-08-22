Автомобиль сгорел в Акмолинской области (видео)

Легковой автомобиль загорелся в Акмолинской области - спасатели показали, как тушили пожар, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

Инцидент произошел минувшим вечером в Целиноградском районе.

"Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев пожар в легковой машине ликвидирован полностью", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в МЧС, пострадавших нет.

Также в МЧС рассказали, что делать, если автомобиль загорелся во время движения:

не паникуйте;

остановитесь и заглушите двигатель автомобиля;

нужно выйти из машины и высадить пассажиров,

удостоверившись, что они отошли на безопасное расстояние (не менее 10 метров);

позвоните по номеру 112;

если возгорание небольшое и пока происходит в стадии тления - попытайтесь потушить огонь самостоятельно, используя огнетушитель;

если пожар начался в салоне, не открывайте окна и двери без необходимости. От недостатка кислорода пламя может затухнуть и перейти в стадию тления.