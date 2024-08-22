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Автомобиль сгорел в Акмолинской области (видео)

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Пожарные тушат пожар
Пожар. Фото: МЧС РК

Легковой автомобиль загорелся в Акмолинской области - спасатели показали, как тушили пожар, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

Инцидент произошел минувшим вечером в Целиноградском районе. 

"Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев пожар в легковой машине ликвидирован полностью", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в МЧС, пострадавших нет.

Также в МЧС рассказали, что делать, если автомобиль загорелся во время движения:

  • не паникуйте;
  • остановитесь и заглушите двигатель автомобиля;
  • нужно выйти из машины и высадить пассажиров,
  • удостоверившись, что они отошли на безопасное расстояние (не менее 10 метров);
  • позвоните по номеру 112;
  • если возгорание небольшое и пока происходит в стадии тления - попытайтесь потушить огонь самостоятельно, используя огнетушитель;
  • если пожар начался в салоне, не открывайте окна и двери без необходимости. От недостатка кислорода пламя может затухнуть и перейти в стадию тления.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2151799-avtomobil-sgorel-v-akmolinskoy-oblasti-video/

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