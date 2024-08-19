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Квартира на пятом этаже загорелась в Усть-Каменогорске

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Пожар в Усть-Каменогорске
Пожар в Усть-Каменогорске. Фото: t.me/qr_tjm

В Усть-Каменогорске по проспекту Назарбаева произошел пожар в квартире пятиэтажного дома. 15 жителей подъезда вышли на улицу, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, проникнув в задымленное жилое помещение и проведя разведку, пожарные обнаружили горящую мебель, личные вещи.

С огнем оперативно справились на площади 25 кв. м. 15 жителей самостоятельно покинули квартиры. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

Добавим, также сегодня спасатели ликвидировали пожар в Экибастузе на последнем этаже пятиэтажного жилого дома. Произошло загорание балкона с переходом огня на смежный балкон. Пожарные по лестничному маршу спасли одного человека.

А минувшей ночью пожар произошел в Карагандинской области - там загорелся двухквартирный жилой дом. Позже огонь перешел на другое здание, а площадь пожара достигла 300 кв. м.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

  • закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
  • уходите от огня;
  • не пользуйтесь лифтом;
  • не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
  • не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2150640-kvartira-na-pyatom-etazhe-zagorelas-v-ust-kamenogorske/

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