Квартира на пятом этаже загорелась в Усть-Каменогорске
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В Усть-Каменогорске по проспекту Назарбаева произошел пожар в квартире пятиэтажного дома. 15 жителей подъезда вышли на улицу, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, проникнув в задымленное жилое помещение и проведя разведку, пожарные обнаружили горящую мебель, личные вещи.
С огнем оперативно справились на площади 25 кв. м. 15 жителей самостоятельно покинули квартиры. Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
Добавим, также сегодня спасатели ликвидировали пожар в Экибастузе на последнем этаже пятиэтажного жилого дома. Произошло загорание балкона с переходом огня на смежный балкон. Пожарные по лестничному маршу спасли одного человека.
А минувшей ночью пожар произошел в Карагандинской области - там загорелся двухквартирный жилой дом. Позже огонь перешел на другое здание, а площадь пожара достигла 300 кв. м.
Что делать при пожаре?
На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:
- закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
- уходите от огня;
- не пользуйтесь лифтом;
- не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2150640-kvartira-na-pyatom-etazhe-zagorelas-v-ust-kamenogorske/