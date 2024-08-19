Крупный пожар произошел в частном секторе в Карагандинской области (видео)

Пожар произошел минувшей ночью в Карагандинской области - загорелся жилой дом. В МЧС показали, как боролись с огнем в частном секторе, передает NUR.KZ со ссылкой на спасателей.

Минувшей ночью в поселке Молодежный Осакаровского района произошло загорание одноэтажного двухквартирного частного жилого дома с последующим переходом огня на близрасположенное однотипное здание.

Силами пожарных огонь на площади 300 кв.м полностью ликвидирован. Обошлось без пострадавших.

Правила поведения при пожаре

а официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.