Крупный пожар произошел в частном секторе в Карагандинской области (видео)
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Пожар произошел минувшей ночью в Карагандинской области - загорелся жилой дом. В МЧС показали, как боролись с огнем в частном секторе, передает NUR.KZ со ссылкой на спасателей.
Минувшей ночью в поселке Молодежный Осакаровского района произошло загорание одноэтажного двухквартирного частного жилого дома с последующим переходом огня на близрасположенное однотипное здание.
Силами пожарных огонь на площади 300 кв.м полностью ликвидирован. Обошлось без пострадавших.
Правила поведения при пожаре
а официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2150343-krupnyy-pozhar-proizoshel-v-chastnom-sektore-v-karagandinskoy-oblasti-video/