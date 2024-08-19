Человека спасли при пожаре в многоэтажке в Экибастузе
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Спасатели ликвидировали пожар в многоэтажном жилом доме в Павлодарской области. При этом они спасли одного человека, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как сообщает официальный Telegram-канал ведомства, сегодня в Экибастузе на последнем этаже пятиэтажного жилого дома произошло загорание балкона с переходом огня на смежный балкон.
Пожарные по лестничному маршу спасли одного человека.
"Пожар на площади 22 кв. м. полностью ликвидирован. Обошлось без пострадавших", - отметили в МЧС.
А минувшей ночью пожар произошел в Карагандинской области - там загорелся двухквартирный жилой дом. Позже огонь перешел на другое здание, а площадь пожара достигла 300 кв. м.
Что делать при пожаре?
На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара.
Так, специалисты советуют:
- закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
- уходите от огня;
- не пользуйтесь лифтом;
- не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2150460-cheloveka-spasli-pri-pozhare-v-mnogoetazhke-v-ekibastuze/