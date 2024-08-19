Человека спасли при пожаре в многоэтажке в Экибастузе

Спасатели ликвидировали пожар в многоэтажном жилом доме в Павлодарской области. При этом они спасли одного человека, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщает официальный Telegram-канал ведомства, сегодня в Экибастузе на последнем этаже пятиэтажного жилого дома произошло загорание балкона с переходом огня на смежный балкон.

Пожарные по лестничному маршу спасли одного человека.

"Пожар на площади 22 кв. м. полностью ликвидирован. Обошлось без пострадавших", - отметили в МЧС.

А минувшей ночью пожар произошел в Карагандинской области - там загорелся двухквартирный жилой дом. Позже огонь перешел на другое здание, а площадь пожара достигла 300 кв. м.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара.

Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.