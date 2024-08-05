Пожилого мужчину спасли из горящей квартиры в Алматы
Опубликовано:
Пожар произошел в жилом доме в Алматы - из горящей квартиры спасли пожилого мужчину, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС Казахстана.
По информации спасателей, на первом этаже в квартире шестиэтажного жилого дома произошло возгорание домашних вещей на площади 15 кв.м.
В ходе тушения пожара был спасен хозяин дома - мужчина 1962 года рождения.
Он был передан в службу скорой помощи.
Пожар ликвидирован. Причины возгорания устанавливаются.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2144431-pozhilogo-muzhchinu-spasli-iz-goryashchey-kvartiry-v-almaty/