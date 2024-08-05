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Пожилого мужчину спасли из горящей квартиры в Алматы

Опубликовано:

Пожарный на выезде
Пожарный. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Пожар произошел в жилом доме в Алматы - из горящей квартиры спасли пожилого мужчину, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС Казахстана.

По информации спасателей, на первом этаже в квартире шестиэтажного жилого дома произошло возгорание домашних вещей на площади 15 кв.м.

В ходе тушения пожара был спасен хозяин дома - мужчина 1962 года рождения.

Он был передан в службу скорой помощи.

Пожар ликвидирован. Причины возгорания устанавливаются.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2144431-pozhilogo-muzhchinu-spasli-iz-goryashchey-kvartiry-v-almaty/

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